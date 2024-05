F1 | Ferrari, Vasseur traccia la strada: “Adesso bisogna accelerare con gli sviluppi”

F1 Ferrari Vasseur – Nella conferenza stampa conclusiva del fine settimana di Imola, teatro del settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Frederic Vasseur ha parlato del lavoro di sviluppo che la Ferrari dovrà portare avanti nei prossimi mesi sulla SF-24, precisando come a Maranello servirà il giusto mix tra velocità e precisione.

Imola ha regalato agli appassionati una Formula 1 combattuta e con tre squadre racchiuse in meno di un decimo, aspetto che ovviamente dovrà spingere i tecnici del Cavallino a trovare non solo una comprensione totale degli update, ma anche delle soluzioni utili per azzerare completamente il gap dalla vetta della classifica, la quale appare più vicina che mai.

Una sfida che partirà già dal prossimo round di Monaco, dove i tecnici si aspettano di estrarre ancora qualche decimo dal recente pacchetto di evoluzioni che ha mutato profondamente il layout della vettura attualmente in mano a Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Vasseur e il lavoro di perfezionamento sulla SF-24

“Avremo una migliore comprensione del pacchetto evolutivo sulla SF-24 non appena incontreremo tracciati con diverse curve e velocità di percorrenza. La messa a punto del pacchetto è probabilmente più importante delle novità in se stesse. Non è fondamentale solo portare in pista pezzi nuovi, ma anche settarli al meglio con la vettura per estrarne il massimo del potenziale.

Dobbiamo aspettare ancora delle gare prima di raccogliere tutti i benefici che ci aspettiamo dal nostro lavoro. Da adesso in poi la competizione sarà ovunque e sarà importante accelerare sul fronte sviluppi. Siamo tutti molto vicini, racchiusi in un fazzoletto, e un pacchetto di novità può portarti dalla quinta alla prima posizione. E’ necessario accelerare, senza ombra di dubbio, ma serve anche precisione perchè dobbiamo essere certi dell’effettivo funzionamento del materiale. Ne abbiamo già discusso dopo la gara e da adesso in poi ci toccherà inseguire anche il centesimo in questa sfida con Red Bull e McLaren. Non si tratta più di un aggiornamento di cinque decimi”.