F1 | McLaren, Brown su Imola: “Vittoria lontana solo due giri”

F1 Brown Imola – Con due giri in più, Lando Norris avrebbe avuto una seria chance di vincere l’ultimo Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Secondo Zak Brown, CEO della McLaren, il ritmo espresso dal pilota inglese si è rivelato alla fine ben superiore a quello di Max Verstappen, aspetto che con qualche chilometro di competizione in più (Norris è arrivato a otto decimi dal Campione del Mondo in carica solo dopo l’ultima tornata di gara) gli avrebbe permesso di tentare un attacco sulla sua leadership.

Parole importanti che confermano quanto in McLaren credano fortemente nella vettura, ormai stabilmente al livello della Red Bull dopo gli aggiornamenti tecnici presentati meno di due settimane fa a Miami.

McLaren, Brown e la vittoria lontana solo due giri

“Con due giri in più a disposizione sono convinto che Lando avrebbe vinto la gara. Max stava spingendo parecchio, anche sul fronte utilizzo della batteria, ed era al limite con i track limits. E’ stato ovviamente un campione visto che non è facile ottenere il massimo della performance da quella situazione, però con due giri in più credo che il risultato finale sarebbe stato diverso. Ci sarebbe stata una bella possibilità per noi. Resta comunque un grande risultato che vogliamo goderci al meglio”.