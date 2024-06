F1 | Stroll e Leclerc investigati per aver colpito Hamilton e Norris nelle libere

La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna lascia degli strascichi che potrebbero influire sulla griglia di partenza di domani. Stroll e Leclerc sono sotto investigazione per aver colpito rispettivamente Hamilton e Norris nel corso degli ultimi minuti delle PL3. Due casi apparentemente simili, ma diversi: il canadese ha cercato il sette volte campione del mondo, reo secondo lui di averlo rallentato nel giro veloce, affiancandolo in curva 5 e dandogli una ruotata volontaria, e che tra l’altro gli è costata anche un danno al fondo. Per il pilota dell’Aston Martin, palesemente nel torto, ci aspettiamo una penalità. Per quanto riguarda Leclerc: l’alfiere della Ferrari, mentre si approccia in curva 7 per il suo giro veloce, stringe Norris che gli aveva dato ampiamente strada. Bisogna capire dalla telemetria se Charles abbia agito di proposito oppure abbia sbagliato involontariamente. Ne sapremo di più nei prossimi minuti.



