F1 | GP Spagna, prove libere 3: Sainz infiamma il pubblico spagnolo al Montmelò

F1 GP Spagna – Carlos Sainz infiamma il pubblico spagnolo nella terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1 in programma a Barcellona. Al termine degli ultimi 60 minuti di lavoro al Montmelò, l’alfiere della Ferrari è riuscito a issarsi al comando della classifica generale dei tempi, lasciandosi alle spalle la McLaren di Lando Norris e l’altra Rossa di Charles Leclerc. L’iberico, apparso competitivo fin dalle libere di ieri, ha fermato il cronometro sull’1’13″013, appena 30 millesimi più rapido della McLaren dell’inglese. Vicini anche Leclerc e Verstappen, visto che hanno accusato rispettivamente 37 e 74 millesimi. Distacchi estremamente contenuti che fanno presagire una qualifica incerta e combattuta.

McLaren favorita, Ferrari compie un grande step in avanti

McLaren, rispetto a ieri, si è confermata una vettura competitiva in tutte le condizioni, mentre Ferrari è riuscita a compiere un’importante passo in avanti, aspetto che ovviamente la pone in piena corsa già a partire dalla qualifica che scatterà questo pomeriggio alle 16.00 (diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV).

Quarto e quinto tempo per le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, pronti anche loro ad entrare in partita per la pole position, seguiti da Sergio Perez, Alexander Albon e Fernando Alonso. A chiudere la graduatoria della top dieci Oscar Piastri. Perez, rispetto a ieri, è riuscito a migliorare il feeling con la vettura, ma i continui cambiamenti apportati sulla vettura ai box fanno pensare ad un set-up non ancora ottimizzato. Qualcosa che potrebbe penalizzarlo e non poco nella battaglia per le posizioni di vertice della classifica.

Da notare che Lance Stroll e Charles Leclerc saranno sentiti dal Direttore di Gara per due manovre al limite su Lewis Hamilton e Lando Norris.

Tanto nervosismo a Barcellona

Il primo, in curva 5, ha letteralmente dato una “sportellata” al sette volte iridato, colpevole di averlo ostacolato durante il proprio giro buono. Tra l’altro, la stessa sua Aston Martin ha accusato dei danni al fondo. Più incerta invece la situazione del monegasco, anch’esso autore di un contatto con l’inglese della McLaren per il medesimo motivo. In questo caso, però, la dinamica sembra più casuale e provocata dalla presenza in traiettoria anche della Red Bull Verstappen. Appuntamento alle 16.00 per la sessione ufficiale che stabilirà l’ordine di partenza del Gran Premio di Spagna a Barcellona in programma domani.

Ferrari's home hero sets the benchmark in FP3 💪 This is going to be one qualifying session you don't want to miss! 🤩#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/4egxQHjnxR — Formula 1 (@F1) June 22, 2024