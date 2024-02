Nella serata di ieri, la Sauber ha presentato a Londra la C44 griffata Stake. La nuova monoposto di Hinwil sarà portata in pista ancora una volta da Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, e per la prima volta vede James Key come direttore tecnico dopo l’esperienza in McLaren. L’ingegnere inglese è passato nel team svizzero a metà della scorsa stagione, quindi la sua mano sulla vettura 2024 non può essere determinante, ma è intanto un primo passo mentre ci si avvia alla partnership con Audi prevista per il 2026.

“E’ sempre bello vedere per la prima volta la nuova macchina – ha detto James Key. Il progetto C44 è partito prima ancora che io entrassi nella squadra, ovviamente, quindi devo dare merito ai ragazzi, hanno fatto un lavoro fantastico. A Hinwil c’è un’atmosfera piacevole in ambito lavorativo, tutti sono desiderosi di fare progressi. Progettare e costruire una monoposto come la C44 non è il lavoro di una sola persona: è un progetto immensamente complesso, ancora di più oggi con le normative vigenti. La chiave è nella gestione di questo processo, con le centinaia di persone che hanno lavorato per sviluppare la macchina, progettarla e infine costruirla”.

James Key (52), direttore tecnico della Sauber Stake F1 Team

“La C44 è completamente nuova: il team doveva prendere una direzione ambiziosa ben prima che io arrivassi, e ci sono molti cambiamenti meccanici, alcuni dei quali non si vedono affatto, ma altri sono ben visibili. La sospensione anteriore è inedita, un progetto duro e ambizioso per un team di queste dimensioni, e ci sono anche modifiche aerodinamiche, come ci si aspetta, essendo questa la principale area di sviluppo, quindi nel complesso la vettura sembrerà molto diversa da quella del 2023. Abbiamo preso nuove ed entusiasmanti direzioni, tutte sembrano avere del potenziale, quindi non vediamo l’ora di vederle in pista”.