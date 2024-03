Ferrari | Numeri, statistiche e curiosità sul Gran Premio dell’Arabia Saudita

La Formula 1 arriva in Arabia Saudita per il secondo Gran Premio del mondiale 2024. La Ferrari si è presentata ai nastri di partenza della nuova stagione con il terzo posto di Carlos Sainz in Bahrain, il quale è valso il podio numero 808 della storia del Cavallino nella massima competizione motoristica a ruote scoperte, mentre per lo spagnolo si è trattato del diciannovesimo piazzamento in top tre nella sua carriera. Charles Leclerc ha sfiorato la pole position nelle qualifiche di venerdì, e si è dovuto accontentare del quarto posto per un problema ai freni della sua SF-24. Di seguito, alcuni numeri e curiosità in merito alla prossima gara, quella di Jeddah.

0. Le occasioni in cui ci sono state due gare consecutive valide per il Mondiale di Formula 1 di sabato. Si tratta di una prima volta assoluta: in effetti il Gran Premio del Bahrain è stato anticipato di un giorno rispetto al solito, proprio per mantenere sette giorni esatti di differenza con la gara di questo fine settimana, che si terrà il 9 marzo per rispettare l’avvio del mese del Ramadan, che inizia domenica 10.

16. Gli ingredienti necessari a preparare il kabsa, il piatto più rappresentativo della cucina saudita. Occorrono cosce di pollo, cipolle, spicchi d’aglio, cannella in stecca, cardamomo, foglie di alloro, lime secchi, riso, papa, peperoncino, salsa di pomodoro, una tazza d’acqua, mandorle, pinoli, uvetta e sale. Esistono numerose ricette per prepararlo e in molte di esse il pollo viene cotto separatamente dal riso o rimosso dal soffritto per poi essere rosolato nel forno. La cottura tradizionale avviene nel mandi, ovvero una buca nel terreno coperta.

30. I giri percorsi al comando sulla Jeddah Corniche dalla Ferrari, tutti per merito di Charles Leclerc che nel 2022 lottò ruota a ruota con Max Verstappen per l’intera corsa, concludendo ad appena 549 millesimi dall’olandese.

43. I metri di diametro dell’orologio delle Abraj Al Bait Towers, il più grande funzionante al mondo. Il palazzo della Mecca su cui si trova è alto 601 metri, e tanto per dare un senso della misura dell’orologio, è dieci volte più grande di quello del Big Ben di Londra.

100. Il numero approssimativo di cammelli che vengono venduti ogni giorno solo nella città di Ryiad, la capitale dell’Arabia Saudita. Lì si trova anche il mercato più grande del mondo di questo tipo di animali, che ha sede su uno spazio di tre chilometri quadrati nella zona periferica di Buraydah ad Al-Qassim. È aperto tutti i giorni dalle 6 del mattino. Un tempo il principale mezzo di trasporto del paese, i cammelli arabi, detti anche “cammelli con una gobba”, sono ancora oggi molto importanti a livello nazionale poiché costituiscono un’ottima fonte di latte, carne e pelle. L’Arabia Saudita ospita anche la King’s Cup, l’epica corsa di cammelli che conta fino a 2.000 partecipanti e si svolge su un percorso di 19 km durante il Festival Nazionale detto Janadriyah.

STATISTICHE FERRARI IN ARABIA SAUDITA

Gran Premi disputati: 3

Debutto: 2021 (Leclerc 7°, Sainz 8°)

Vittorie: 0

Pole Position: 0

Giri più veloci: 1 (33,33%)

Podi: 2 (33,33%)

STATISTICHE FERRARI IN FORMULA 1

Gran Premi disputati: 1.075

Stagioni in Formula 1: 75

Debutto: Monaco 1950 (Ascari 2°, Sommer 4°, Villoresi DNF)

Vittorie: 243 (22,60%)

Pole Position: 248 (23,07%)

Giri più veloci: 259 (24,09%)

Podi: 808 (25,05%)