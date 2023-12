Formula 1 | McLaren, la power unit Mercedes non basta per conquistare il titolo

La stagione della McLaren è stata certamente esaltante. La squadra britannica ha posto delle basi importantissime per le prossime annate, sviluppando e rimediando soprattutto ai disastri di inizio 2023, laddove di fatto si è presentata con la macchina del campionato precedente. Dopodiché, dall’Austria in poi una rimonta notevole fino al quarto posto, con nove podi conquistati e piazzamenti importanti anche nelle Sprint Race. In mezzo a questi risultati, è arrivata anche l’estensione della collaborazione con Mercedes fino al 2030 per quanto riguarda la fornitura dei motori, ma secondo il team principal Andrea Stella, questo aspetto non sarà sufficiente per tornare a lottare al vertice, ma bisognerà concentrarsi sulle migliorie da apportare alla vettura, in primis il telaio.

“La power unit efficace è chiaramente uno degli elementi importanti per lottare in alto – ha detto Stella. E’ una condizione necessaria, ma non sufficiente, perché per ambire ai campionati bisogna lavorare tanto sul telaio. Penso che saremo competitivi negli anni a venire dal punto di vista motoristico, ed è per questo che abbiamo scelto di restare con Mercedes, ma non basta. Quello che abbiamo ottenuto quest’anno è certamente importante, direi anche notevole, ma la macchina non è stata sviluppata per alcune gare. Su alcune vetture sono stati apportati degli aggiornamenti e non siamo stati competitivi come nelle gare precedenti. E’ un business incredibilmente competitivo, quindi la nostra attenzione è certamente focalizzata nella collaborazione con Mercedes, ma soprattutto su noi stessi e sulla garanzia che questo slancio venga portato avanti nei prossimi anni”.