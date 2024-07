F1 | Sauber, Bottas: “Diversi miglioramenti dallo scorso weekend”

Silverstone – Nonostante le nubi cariche di pioggia, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu intravedono la luce, dopo i bui weekend che li hanno visti relegati al fondo della classifica. A Silverstone la Sauber sembra essere tornata competitiva e lo dimostra la costante dodicesima posizione di Bottas, che finalmente si riavvicina alla parte alta della classifica. Qualche elemento da definire per Zhou, che sembra comunque essere soddisfatto delle performance della vettura.

“Basandoci su ciò che abbiamo visto oggi, sembriamo esser messi meglio rispetto all scorse settimane, ma alla fine sono il sabato e la domenica che contano. Il feeling con la vettura è migliorato e non abbiamo avuto alcun problema di bilanciamento: abbiamo fatto diversi miglioramenti dallo scorso weekend; la vettura era più bilanciata nelle curve veloci, e abbiamo fatto dei passi in avanti anche sulla stabilità – ha spiegato Valtteri – abbiamo provato cose diverse con le due vetture, per cui abbiamo tanto dati a disposizione e speriamo di trovare quel qualcosa in più stanotte. Siamo solo ad un decimo di distanza dalla top 10: questo ci motiva a spingere e a far meglio”.

Fiducioso anche Zhou: “E’ bello tornare a Silverstone, è davvero divertente guidare su questa pista. Ci siamo concentrati sulla raccolta di dati ed informazioni, e dobbiamo rifinire il bilanciamento, ma nonostante questo la vettura sembra essere migliore di quella vista a Spielberg. La squadra sta continuando a lavorare sul set-up per la qualifica, dove speriamo di ottenere dei buoni risultati”.