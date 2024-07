Formula 1 | Alpine, venerdì non semplice a Silverstone

La prima giornata di prove libere a Silverstone per l’Alpine è stata piuttosto interlocutoria. La squadra francese, in netta ripresa da qualche settimana e a punti negli ultimi quattro appuntamenti del mondiale 2024 di Formula 1, sembra avere qualche difficoltà in più dopo le sessioni di ieri. Gasly e Ocon hanno chiuso in quattordicesima e quindicesima posizione, ben lontani dalla zona punti, e l’ex Red Bull prenderà una penalità in griglia per la sostituzione di power unit e batteria sulla sua A524, guidata al mattino da Jack Doohan, diciassettesimo al termine della prima sessione di libere. Tanto lavoro da fare dunque per il team con base a Enstone, sperando di continuare questa striscia positiva di risultati anche nello storico tracciato britannico.

“La macchina si è comportata bene questa mattina, con buone prestazioni e un buon bilanciamento – ha detto Ocon dopo le libere. Nel pomeriggio invece abbiamo fatto un passo indietro e siamo andati leggermente nella direzione sbagliata in termini di componenti e set-up, quindi probabilmente torneremo a quello che avevamo provato nella sessione del mattino. Sono state fatte delle modifiche in termini di pezzi per cercare di capire e analizzare alcune cose su entrambe le vetture, e questo ci ha dato dei buoni insegnamenti per la giornata di domani”.

“Jack ha guidato la macchina nella prima sessione e ancora una volta ha fatto un ottimo lavoro, ottenendo dati utili anche se non ha completato tutto il programma per via della bandiera rossa – queste le parole di Gasly. Domenica dovrò prendere una penalità in griglia per il cambio della power unit e della batteria. Nel pomeriggio ho cercato principalmente di avere un primo feeling con la macchina su questa pista, e devo dire che finora non sono soddisfatto di come si è comportata, anche se ovviamente abbiamo fatto solo un piccolo assaggio. Dato che domenica partirò dall’ultima posizione, l’obiettivo per il resto del weekend sarà quello di ottenere il miglior risultato possibile. C’è molto lavoro da fare per il prosieguo del fine settimana, ma spero di risalire la classifica domenica e possibilmente lottare per qualche punto”.

“Sono felice di essere sceso in pista e correre un po’ più a lungo dopo che l’ultima volta è stata ostacolata dalla pioggia in Canada – ha dichiarato Doohan. Quando ho visto la pioggia, mi sono preoccupato di nuovo, che potesse accadere la stessa cosa, ma per fortuna si è schiarito e la pioggia non è arrivata. Le condizioni della pista erano un po’ strane con la superficie un po’ scivolosa: alla fine abbiamo completato la maggior parte del nostro piano, provando alcune cose su entrambe le vetture, quindi speriamo che ci abbia aiutato a costruire una base solida per il resto del weekend. È stato bello girare sull’asciutto e ottenere quel feedback e quel feeling all’interno della vettura, che può anche tradursi nel lavoro che svolgo al simulatore per il resto della stagione”.