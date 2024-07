F1 | Racing Bulls, Tsunoda: “Vettura non adatta a Silverstone”

Silverstone – Venerdì complicato in casa Racing Bulls. Yuki Tsunoda perde gran parte della prima sessione di libere a causa di un testa coda, che vede la sua VCARB01 piantata nella ghiaia senza possibilità d’uscita. Il giapponese è costretto quindi a scendere dalla vettura, per tornare in pista solo nelle FP2. Le difficoltà non mancano e alla fine dei sessanta minuti è solo sedicesimo.

“Non è stato l’ideale iniziare il weekend di gara perdendo tempo prezioso durante le PL1, tuttavia, siamo riusciti a raccogliere molti dati utili nelle PL2. Ora abbiamo una visione più chiara di dove siamo. Non ci aspettavamo di incontrare tante difficoltà nella seconda sessione, ma abbiamo ancora tempo per fare degli aggiustamenti e sono convinto che possiamo guadagnare ancora qualche decimo per domani e lottare per la Q3. Sembrerebbe che la nostra vettura non sia particolarmente adatta alle caratteristiche di questo tracciato, con le sue curve lunghe e veloci, ma vedo che gli altri stanno facendo progressi. Stanno lavorando bene, quindi noi continueremo a impegnarci per migliorare e fare di più.”

Venerdì complicato anche per Daniel Ricciardo: l’australiano ha riscontrato problemi di instabilità al posteriore e, dalla tredicesima posizione delle FP1 scende fino alla diciannovesima nella seconda sessione.

“È stata una giornata difficile. Abbiamo trovato delle risposte a questa difficoltà incontrata nelle PL2 a causa di alcuni problemi sulla vettura in termini di carico. È stato un po’ un peccato, perché ovviamente si cerca di fare il possibile, ma non sappiamo ancora quale sia il nostro vero ritmo. In generale, cercheremo di lavorare su alcuni punti deboli che abbiamo riscontrato e di migliorarli per domani. Cercheremo di individuare la direzione una volta esaminati i dati, ma sono fiducioso che non sia nulla di troppo strano. Quest’anno per noi questo sarà un circuito difficile, ma dovremmo essere in grado di recuperare e di essere più avanti in griglia rispetto a oggi”.