Red Bull svela la data di presentazione della RB17

La Red Bull ha svelato la data di presentazione della RB17, l’hypercar disegnata dal gruppo tecnico con in testa Adrian Newey, e sarà al prossimo Festival della Velocità di Goodwood, l’iconica manifestazione che si terrà dall’11 al 14 luglio in Gran Bretagna. Questa sarà anche l’occasione per celebrare i 20 anni del team in Formula 1, con una passerella di piloti del presente e del passato, tra cui David Coulthard, Patrick Friesacher e altri che saranno annunciati nelle prossime settimane.

La RB17 sarà svelata venerdì 12 luglio nel Cathedral Paddock, e sarà esposta per tutta la durata del fine settimana del festival, offrendo ai visitatori di Goodwood la possibilità di vedere l’hypercar durante l’iconico evento. Progettata, sviluppata e prodotta per intero in casa Red Bull, la RB17 sarà caratterizzata da un telaio monoscocca in fibra di carbonio a due posti con un motore V10 montato centralmente e un cambio in fibra di carbonio che aziona le ruote posteriori. Concepita dal designer di maggior successo nella storia della Formula 1, ovvero Adrian Newey, l’hypercar e il suo nome richiama le auto con cui il team Oracle Red Bull Racing ha lottato e vinto negli ultimi due decenni. Combinando un design raffinato e velocità massime di oltre 350 km/h, verranno prodotte solo cinquanta esemplari di RB17.