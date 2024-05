Formula 1 | Ferrari in pista a Fiorano con due vetture: si provano i paraspruzzi [FOTO e VIDEO]

La Formula 1 è pronta a far tappa a Imola per il primo Gran Premio europeo della stagione. La Ferrari è già in zona, precisamente nella sua Fiorano per una sessione di filming day, ma non solo.

Infatti oggi la Scuderia di Maranello è scesa in pista con due monoposto, la SF-24 ancora in versione Miami per quanto concerne la livrea (ma anche le novità tecniche, ndr) preceduta dalla F1-75. La monoposto del 2022 era dotata di paraspruzzi sulle gomme, un congegno che la FIA vuole provare e nel caso poi introdurre per ridurre, appunto, gli spruzzi d’acqua in caso di pioggia.

Al volante delle due vetture c’erano Oliver Bearman (SF-24) e Arthur Leclerc (F1-75), mentre nel pomeriggio dovrebbe girare Carlos Sainz per far felici gli sponsor. Queste prove, come possiamo vedere anche nel video, sono state effettuate a diverse distanze: una procedura piuttosto standard, ovvero nel primo giro macchine molto lontane che passavano sul rettilineo bagnato, poi nel secondo passaggio circa mezzo secondo di distanza, nel terzo un distacco ancora inferiore, come se fossero in battaglia per poi rientrare ai box. I paraspruzzi sono stati provati, come detto, sulla vettura del 2022, sia chiusi che aperti.

di Peppe Marino e Roberto Valenti

Foto e Video: Cristian Pelloni

