Giornata un po’ dai due volti quella della Mercedes e di Russell in Arabia Saudita. Il pilota inglese ha chiuso al secondo posto al termine della seconda sessione di prove libere di Jeddah, ma non è così convinto del suo passo gara. La W15 è ancora un po’ problematica, non si fa capire, e questo non permette alla squadra di inquadrare al 100% la situazione. Essendo un nuovo concetto rispetto alle ultime due vetture costruite a Brackley, ci può stare, e la sensazione è che la prestazione sia più facile da sbloccare.

“Non avevamo la macchina nella finestra perfetta – ammette Russell. La seconda sessione è stata un po’ altalenante: i tempi sul giro sembravano buoni nella simulazione qualifica, ma nei long run abbiamo ancora dei dubbi, non sappiamo a che punto siamo. Nelle PL1 sono stati fatti tanti test tra le due vetture, modificandole per la sera e per cercare di saperne di più sulla W15, ma è ancora molto presto; siamo solo alla seconda gara della stagione. Bisogna continuare a sviluppare così da ottenere prestazioni migliori”.