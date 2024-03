F1 | Aston Martin, Alonso guida il gruppo nelle libere di Jeddah

Jeddah – Fernando Alonso si mette a dettare il passo sotto le luci artificiali del circuito arabo. Il pilota spagnolo si mette a poco più di un decimo da Max Verstappen nella prima sessione di libere, mentre nelle FP2 segna il giro più veloce, distaccando Russell – secondo – di ben due decimi. Una prima posizione che può voler dire tutto o nulla: l’Aston Martin ha probabilmente girato su col motore, mentre i reali contendenti alla pole si sono nascosti con un programma totalmente differente. Resta comunque la soddisfazione per l’asturiano e il team di Silverstone, che sperano comunque di ritornare a quelle performance a cui erano abituati soltanto dodici mesi fa.

“Mi sentivo bene in macchina oggi. E’ sempre bello essere davanti in qualsiasi sessione, ma so che sono solo le libere e dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare a essere concentrati. Non sappiamo come abbiano girato gli altri, riguardo il motore e i carichi di benzina – precisa Fernando – per cui non dovremmo leggere troppo in questi risultati, ma è comunque una giornata positiva. Non ci sono stati problemi con la vettura, abbiamo completato il programma e continueremo a lavorare sul set-up per migliorarci ancora”.