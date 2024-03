Terza posizione per Max Verstappen al termine delle prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il campione del mondo della Red Bull ha chiuso a tre decimi dalla miglior prestazione di Fernando Alonso. L’olandese però non fa un dramma, è consapevole di come l’Aston Martin solitamente vada più alta di motore nelle sessioni di prove libere, facendo quindi un lavoro diverso rispetto a tutti gli altri. Considerando infatti i tempi nel passo gara, sembra proprio che la RB20 sia ancora una volta la vettura più forte in pista.

“Sessioni abbastanza buone nel complesso – ha detto Max. Il ritmo c’era, sia sul giro secco che nei long run. La pista quest’anno è stata preparata bene, era più pulita rispetto alle scorse edizioni. Abbiamo imparato tante cose e cerchi sempre di dare il meglio di te nella simulazione qualifica. Sappiamo che alcuni team utilizzano più potenza nelle libere, quindi esamineremo tutti i dati per estrarre il meglio possibile a cominciare da domani. Mi sento fiducioso in vista delle qualifiche: sappiamo che sarà dura, ma sono contento della prestazione oggi”.