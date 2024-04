F1 | Rinnovo Alonso con Aston Martin: “Darò tutto per vincere il campionato”

L’Aston Martin ha annunciato a sorpresa il rinnovo di Fernando Alonso, il quale si lega con un contratto pluriennale al team di Silverstone. In sella alla verdona da inizio 2023, il due volte campione del mondo spagnolo sarà quindi sicuramente nel progetto della squadra anche nel 2026, primo anno di regolamento con le nuove power unit, e quindi con Honda, fornitore ufficiale dell’Aston Martin da quella stagione, ricreando un binomio non proprio idilliaco, ma a quel punto saranno passati quasi dieci anni da quell’esperienza da dimenticare in McLaren. Lo spagnolo è felice di continuare, mettendo quindi un tassello importante in ottica mercato piloti.

“Si è detto e scritto molto sul mio futuro in Formula 1 negli ultimi mesi, ma oggi sono lieto di annunciare che sono qui per restare con l’Aston Martin Aramco con un accordo pluriennale – ha confermato Fernando. A inizio anno dissi che avrei deciso se avessi voluto continuare a correre, dopodiché che mi sarei confrontato con la squadra. Dal momento in cui sono arrivato nel 2023, mi sono sentito subito a casa. In poco più di 15 mesi abbiamo già ottenuto tanto insieme, con podi e battaglie memorabili. Ringrazio per la fiducia che Lawrence, Martin e Mike hanno riposto in me, e sono curioso di vedere cosa riusciremo a realizzare io e Lance insieme. Questo è solo l’inizio del progetto e sono orgoglioso di farne parte. Fisicamente sto alla grande e ho ancora fame, darò il massimo per permettere alla squadra di vincere il campionato”.