F1 | Aston Martin, Alonso e Stroll pronti all’arrivo della pioggia in qualifica

Spa Francorchamps – Il venerdì di Fernando Alonso a Spa si caratterizza per la costanza. Il pilota spagnolo segna il dodicesimo miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere del venerdì, mentre Lance Stroll si avvicina alla top 10 nelle FP1, per poi scalare di una posizione nel pomeriggio. I due piloti della Aston Martin hanno collezionato abbastanza giri per testare ogni configurazione per la vettura, ma la vera sfida sarà la pioggia in qualifica: per partire davanti Alonso e Stroll dovranno superare questo ostacolo e prendere le giuste decisioni perché non vengano fatti errori – come accaduto in Ungheria.

Alonso: “Dovremo prendere le giuste decisioni”

”Abbiamo girato parecchio oggi, e abbiamo tanti dati da analizzare. È possibile che arrivi la pioggia in qualifica, dovremo prendere le giuste decisioni per adattarci alle condizioni. Lavoreremo sodo per trovare il set-up migliore per questo particolare weekend”.

Stroll: “Approfitteremo di ogni opportunità”

”È sempre bello tornare a Spa, è una pista pazzesca e così divertente da guidare. Abbiamo fatto tanti giri nelle due sessioni, testando diverse configurazioni che dovremo analizzare. In qualifica dovrebbe esserci pioggia, il che comporta delle difficoltà, ma faremo di tutto per approfittare di ogni opportunità”.