F1 | Rinnovo Alonso, Krack: “Fernando uomo di parola, ha dato priorità ad Aston Martin”

Con un comunicato lampo nel corso del pomeriggio, l’Aston Martin ha annunciato il rinnovo con Fernando Alonso. Il campione spagnolo si legherà quindi alla squadra britannica per i prossimi anni con un contratto pluriennale, e sarà ancora col team quando arriveranno Honda e il nuovo regolamento tecnico sulle power unit nel 2026. C’è soddisfazione per il team capitanato da Lawrence Stroll, anche perché Alonso ha mantenuto la parola data nelle scorse settimane, ossia dare priorità all’Aston in sede di rinnovo piuttosto che parlare prima con altre squadre, con il mercato piloti che quindi subisce un primo sussulto dopo l’annuncio del passaggio di Hamilton alla Ferrari nel 2025 ormai due mesi fa.

Leggi anche: Le parole di Alonso dopo il rinnovo con Aston Martin

“Garantire il futuro a lungo termine di Fernando con Aston Martin è una notizia fantastica – ha detto il team principal Mike Krack. Abbiamo costruito un forte rapporto di lavoro negli ultimi 18 mesi e condividiamo la stessa determinazione nel vedere questo progetto avere successo. C’è stato sempre un dialogo costante in queste settimane e Fernando è stato fedele alla sua parola: quando ha deciso di voler continuare a correre, ha parlato prima con noi, ha dimostrato di crederci e noi crediamo in lui. E’ affamato di successo, guida alla grande, è più in forma che mai ed è completamente focalizzato nel rendere Aston Martin una forza competitiva. Questo accordo pluriennale con Fernando ci porta fino al 2026, quando inizieremo la nostra partnership ufficiale con Honda. Non vediamo l’ora di creare ricordi incredibili e di raggiungere ulteriori successi insieme”.