F1 | Red Bull, Verstappen: “Quello che accade fuori dalla pista non mi influenza”

Jeddah – Non c’è molto da dire sulla gara di Max Verstappen in Arabia Saudita: l’olandese parte in pole, la tiene, e vince. Nel mentre una Safety Car che anticipa la sosta, e per qualche giro Max cede la prima posizione a Norris – che resta in pista – ma ci vuole poco perché il tre volte campione del mondo si riprenda ciò che è suo. E così Verstappen conquista il centesimo podio e la cinquantaseiesima vittoria in carriera. Mentre le voci si rincorrono, sul futuro suo e dell’intera Red Bull, la pista resta unica certezza, così come le performance di Verstappen, a cui manca solo il giro veloce.

Verstappen: “Quello che accade fuori dalla pista non mi influenza”

“Nel complesso è stata ancora una volta una gara positiva, è stato bello conquistare il centesimo podio. E’ stato un inizio di stagione pazzesco e non conosciamo ancora il reale potenziale della vettura, godiamoci questi risultati. Questa pista, a causa del degrado più basso, ci porta ad avere dei distacchi ridotti. Abbiamo fatto tutto bene, a causa della Safety Car anticipata abbiamo dovuto gestire il passo: lo stint con la gomma dura è stato lungo e difficile, ma il passo era buono – ha raccontato il vincitore – mi sono sentito bene in macchina, a mio agio: si trattava solo di gestire, con i muri così vicini è facile commettere errori, ma siamo rimasti concentrati. Quello che accade fuori dalla pista non mi influenza: sono bravo a spegnere l’interruttore e concentrarmi sulle prestazioni. Per ora l’obiettivo è lottare per il campionato e direi che siamo partiti bene”.