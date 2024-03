F1 | Red Bull, Horner: “Vittoria frutto del duro lavoro del team”

Jeddah – Seconda gara, seconda doppietta. Checché ne dicano giornalisti, rumor e complotti, la squadra di Christian Horner resta unita e continua a trionfare. Max Verstappen tiene con facilità la sua pole e conquista la vittoria; Sergio Perez si sbarazza di Leclerc in pochi giri, mantenendo la seconda posizione fino al traguardo. Stavolta, però, il team principal non elogia i suoi piloti nel post-gara, ma l’attenzione è tutta sulla sua squadra: questa vittoria è il frutto del lavoro di una squadra unita, che da più di tre anni continua a lavorare per conquistare questi successi in pista.

Horner: “Vetture brillanti e team incredibile”

“Quella di oggi è stata una gara perfetta, con l’unico neo rappresentato dall’unsafe release, ma Checo ne aveva abbastanza per tenersi la seconda posizione, mentre la vittoria di Max è stata chirurgica. Le vetture sono state brillanti per tutto il weekend e i piloti hanno fatto la loro parte per darci la seconda doppietta della stagione – ha dichiarato Horner – penso sia evidente come l’intero team stia lavorando a livelli incredibilmente alti, sia in pista che a Milton Keynes: continuiamo a cavalcare l’onda dalla scorsa stagione, a dimostrazione del duro lavoro da parte di tutti. La RB20 è una evoluzione aggressiva della RB19, e dopo una performance dominante in Bahrain ci siamo fatti valere anche a Jeddah. Melbourne rappresenta una sfida, sarà difficile, ma vedremo come andrà. Abbiamo cominciato la stagione nel miglior modo possibile e la squadra vuole continuare con questi livelli per quella che sarà una lunga stagione”.