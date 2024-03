F1 | Red Bull, Perez: “La Safety Car ha compromesso le mie chance di vittoria”

Jeddah – Sergio Perez regala la seconda doppietta stagionale alla Red Bull. In qualifica il messicano aveva mancato la prima fila di soli sedici millesimi, e già alla partenza Checo ha tentato di riprendersi quella seconda posizione occupata da Charles Leclerc. Il monegasco riesce ad avere la meglio nella lotta e soccomberà alla forza della RB20 solo al quarto giro. Perez si mette così al seguito del compagno di squadra e nemmeno la penalità di 5 secondi – arrivata dopo l’investigazione per unsafe release ai danni di Fernando Alonso durante la sosta nel regime di safety Car – riesce a minare la sua gara. Leclerc non riesce, infatti, a chiudere il gap, e Checo taglia il traguardo in seconda posizione.

Perez: “Le Ferrari sono sempre più vicine”

“Credo che la Safety Car così anticipata abbia decisamente compromesso, sfortunatamente, la mia gara: ho perso molto tempo nel traffico con Lando e Lewis, tra i sette e gli otto secondi. Dovevamo recuperare molto più velocemente per lottare per la vittoria, ma a parte questo è stata una grande performance. Credo davvero che abbiamo fatto quei due passi in avanti che speravo per il weekend, siamo vicini a dove vogliamo essere – ha dichiarato Checo – le Ferrari hanno il passo e credo che ci saranno alcune piste dove saranno molto più vicini, credo che oggi non siano riusciti a mostrare tutto il loro potenziale, a differenza nostra. Max sta guidando ad un livello superiore e credo che sia l’unico pilota ad aver massimizzato qualifica e gara fino ad ora. E’ grandioso, però, perché lui è il mio miglior metro di paragone, rappresenta una grande sfida. Devo continuare a migliorare weekend dopo weekend. Ora concentriamoci su Melbourne“.