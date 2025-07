F1 | Red Bull, Verstappen: “In Bahrain tanti problemi, la vettura non è ancora competitiva”

Il Gran Premio del Bahrain è stato uno dei più difficili degli ultimi anni per Max Verstappen e la Red Bull. La RB21 ha sofferto tantissimo l’elevato degrado del tracciato di Sakhir, e la vettura stessa ha presentato diversi problemi, i quali non hanno consentito al campione olandese di potersi esprimere al meglio delle sue possibilità come invece era accaduto appena una settimana prima in Giappone. Le caratteristiche delle piste fanno ancora tutta la differenza di questo mondo, specialmente per quelle monoposto nate tutt’altro che perfette.

“Il weekend in Bahrain è stato piuttosto complicato per noi e non è andato come speravamo – ha ammesso Max. Alcuni problemi ci hanno ostacolato e c’è ancora tanto lavoro da fare sulla vettura per raggiungere il livello di competitività che vogliamo. Detto questo, lo scorso anno Jeddah è stata una pista favorevole e rappresenta un circuito semi-cittadino ad alta velocità, molto divertente da affrontare. Solitamente su questo tracciato l’usura delle gomme è meno significativa, il che potrebbe giocarci a favore e offrirci maggiori opportunità in gara”.

“Si tratta anche dell’ultima prova di questa tripletta di inizio stagione, quindi cercheremo di dare il massimo. Speriamo di ritrovare un buon ritmo e di avvicinarci alla competitività mostrata in Giappone. Sappiamo che c’è margine di miglioramento e siamo determinati a fare un passo avanti già questo fine settimana. Ogni sessione sarà fondamentale per mettere insieme un pacchetto solido che ci permetta di lottare più avanti. Il team è motivato e unito, e siamo pronti a sfruttare ogni occasione che ci si presenterà a Jeddah”.

