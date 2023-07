Formula 1 | Ferrari, Sainz crede nei miglioramenti della SF-23 in Ungheria

Decimo posto per Carlos Sainz nelle libere in Ungheria. La giornata del pilota della Ferrari non è iniziata nel migliore dei modi, visto l’errore in PL1 tradito dalle condizioni viscide dell’asfalto umidi del tracciato magiaro. Nella seconda sessione, il giro veloce non è stato granché avendo trovato traffico nel momento peggiore, mentre nella simulazione passo gara il feeling è stato migliore, anche se i tempi non erano molto brillanti. Ci sono ampi margini di miglioramento per quanto riguarda le prestazioni della SF-23 su una pista che sulla carta dovrebbe esserne amica.

ANALISI PROVE LIBERE

“È stato un venerdì particolare – ha detto Sainz. La prima sessione è stata influenzata dalla pioggia, mentre nella seconda abbiamo dovuto tenere conto del format di questo weekend dovendo gestire con cura le gomme. Nel mio giro lanciato in PL2 ho trovato parecchio traffico di vetture che stavano simulando la gara, mentre nel long run mi sono sentito maggiormente a mio agio, anche se abbiamo completato un numero limitato di tornate. Nel complesso c’è un certo margine di miglioramento in vista di domani, quindi continueremo a lavorare sodo”.