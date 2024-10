F1 | Red Bull, Perez è settimo: “Ci è mancato il passo per tutto il weekend”

Austin – Settima posizione e un altro piazzamento in zona punti per Sergio Perez in Texas.

Gara non facile per il messicano, nono al via, che si ritrova a lottare nella prima parte di gara con Yuki Tsunoda – attualmente in corsa per prendere il suo posto in Red Bull. Perez non smette di lottare, nonostante la strategia, ma al COTA è la vettura a non collaborare: qualcosa non funziona col bilanciamento e la RB20 non riesce ad avanzare e recuperare posizioni.

Perez: “Ci è mancato il passo per tutto il weekend”

“Ho perso un po’ di tempo bloccato tra le vetture di metà classifica all’inizio, e i piloti con la hard sembravano aver la migliore strategie, per questo ho perso la posizione su George Russell alla fine. Il primo stint è stato strano, il passo era buono, ma all’improvviso le cose sono peggiorate. Pensavo fossero le gomme, ma poi ho montato le hard e non è cambiato nulla. Ho faticato molto con il bilanciamento, la vettura era strana. Gli aggiornamenti sembrano poterci aiutare nelle late velocità e non avevo il pacchetto completo, ma non so se il pacchetto intero mi avrebbe aiutato. Ci è mancato il passo per tutto il weekend; c’è ancora tano lavoro da fare e ora mi concentro sulla prossima settimana, voglio che il Messico vada molto meglio”.

1/5 - (1 vote)