F1 | Gasly raccoglie due punti “bonus” per l’Alpine nella Sprint Race di Austin

L’Alpine può ritenersi soddisfatta di quanto accaduto nella Sprint Race di Austin. Pierre Gasly infatti è riuscito a conquistare due punti, da lui definiti “bonus” per il team, concludendo la mini gara del sabato in settima posizione grazie anche alla penalità di cinque secondi inflitta a Russell per un sorpasso illecito ai danni di Piastri. Il francese è contento di come siano andate le cose, ma lo stesso non si può dire per il suo compagno di squadra Ocon, undicesimo al traguardo e mai realmente in lotta per una posizione in zona punti.

“Sono molto contento – ha ammesso Gasly. Abbiamo fatto una bella gara partendo dal nono posto, superando subito Albon, e poi ho fatto un bel sorpasso su Piastri. Ho cercato di tenere il passo su Russell e Sainz, e sapevo che George avrebbe preso una penalità, quindi dovevo tenere il distacco sotto i cinque secondi. Il ritmo era buono, anche se il degrado è arrivato verso la fine. Ci sono degli aspetti positivi da analizzare, e i due punti sono un bonus. Il duro lavoro continuerà anche in gara, vedremo di metterci in gioco per una buona posizione”.

“Non è stata una delle giornate migliori qui ad Austin – ha dichiarato Ocon. La qualifica Sprint è iniziata alla grande, superando comodamente la SQ1. Non ne avevo abbastanza per raggiungere i primi dieci e dobbiamo capire il perché. La gara è iniziata bene, recuperando alcune posizioni in partenza, ma non potevo fare di più e la zona punti era fuori dalla mia portata. Ci sono tante cose da rivedere in vista della gara principale. Siamo in una buona posizione di partenza, sarà lunga e faremo del nostro meglio per ottenere un bel risultato”.