F1 | Sauber, Bottas: “Dobbiamo continuare a sviluppare la vettura”

Austin – Ancora un weekend complicato per la Sauber che resta, per l’ennesima volta, lontana dalla zona punti.

Grazie alle penalità altrui Valtteri Bottas si ritrova a partire dalla sedicesima posizione, mentre Zhou Guanyu avanza in diciottesima. Il finlandese spera nella buona sorte e nella Safety Car, che però non arriva, mentre Zhou, dopo un buon inizio che lo vede recuperare posizioni, finisce in testacoda al rientro della Safety nelle prime fasi di gara. Da li la sua gara è compromessa. Al traguardo Bottas è diciassettesimo, mentre il cinese segue in diciannovesima.

Bottas: “Abbiamo bisogno di continuare a sviluppare la vettura”

“La squadra ha provato di tutto oggi, convertendo una strategia ad una sosta basata sulla performance della gomma e sulla gara dei nostri avversari. E’ stata una giusta decisione, non sai mai cosa può accadere durante la corta, ma non ha funzionato perché abbiamo dovuto estendere il secondo stint più del previsto. Siamo riusciti a tenere il passo dei nostri avversari nella prima parte di gara, il che è positivo, ma poi siamo crollati verso la fine dello stint. Abbiamo fatto dei passi in avanti col passo gara, ma abbiamo bisogno di continuare a sviluppare la vettura per colmare questo deficit”.

Zhou: “Chiedo scusa al team per il testacoda”

“La partenza è stata davvero buona e ho recuperato alcune posizioni. Il primo stint è andato bene e ho dato il massimo al rientro della Safety Car, visto che i miei avversari avevano la hard. Sfortunatamente, e per questo chiedo scusa al team, sono andato troppo forte in curva uno, ho preso un cordolo con un angolo sbagliato e ho perso il posteriore cecando di attaccare. Questo ha compromesso il passo nel secondo stint, ma i primi dieci giri sembravano promettenti. Oggi non è bastato, ma continueremo a spingere nelle prossime gare”.