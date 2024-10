F1 | Sauber, Bottas e Zhou sperano di riscattarsi in gara

Austin – Piccoli passi per la Sauber in Texas: nella Sprint Race Valtteri Bottas e Zhou Guanyu scattando dall’ultima fila e continueranno ad occupare le ultime due posizioni fino alla bandiera a scacchi.

E’ nella Sprint che Bottas si accorge di un problema ai freni, ed i suoi meccanici riescono a riparare il guardo in tempo per le qualifiche, modificando anche il set-up. Piccole modifiche che aumentano la fiducia del pilota con la vettura, ma che comunque non gli permettono di andare oltre la diciottesima posizione.

Bottas: “Spero in un miglior passo gara”

“Prima di tutto vorrei ringraziare i meccanici che hanno lavorato duramente per preparare la vettura in tempo per le qualifiche. C’è stato infatti un problema con i freni negli ultimi giri della Sprint, e risolverlo non è stato facile, già partecipare alla sessione è stato un successo. La qualifica è stata complicata, abbiamo lavorato per massimizzare quanto imparato nella Sprint. Le modifiche al set-up si sono rivelate vincenti e sembrano aver portato la vettura più vicina ai nostri avversari, almeno sul giro secco. Sono ottimista, spero che questi miglioramenti si traducano anche in un miglior passo gara rispetto a quello visto oggi. E’ stata comunque una opportunità per apprendere, e spero che potremo fare una buona performance domani”.

Resta ventesimo Zhou Guanyu

“La Sprint è stata una gara pulita, ma non avevamo il passo per lottare. Le qualifiche, invece, sono state difficili, ma è rassicurante vedere che, anche senza aggiornamenti, eravamo comunque vicini al resto del gruppo e il Q2 non era così fuori dalla nostra portata. Non è stato un weekend facile fino ad ora, e su questa pista mi sono sempre sentito a mio agio, non smetteremo di lottare. Quella di domani è una gara lunga e faremo di tutto per recuperare posizioni”.