Red Bull | Austin, Verstappen: “Lando, la regola è chiara: non puoi sorpassare oltre la linea bianca”

Austin – Max Verstappen conquista la terza posizione e il podio nel Gran Premio di Austin, ma in questi cinquantasei giri è successo di tutto.

Alla partenza – l’olandese è in prima fila – Norris fa tutto quello che non avrebbe dovuto fare, lasciando il via libera alla Red Bull, ma soprattutto a Charles Leclerc, che si prende il comando. Anche Carlos Sainz ci prova, ma Max riesce a tenere la posizione. Nelle prime fasi di gara resta incollato a Charles, ma col passare dei giri il gap si apre sempre di più e la Ferrari riesce anche a fare l’undercut con Sainz, e Verstappen si ritrova così in terza posizione. Nell’ultima parte di gara è chiaro che la Red Bull non ha il passo per restare incollato alle Ferrari, e gradualmente perde secondi, e Norris, quarto, si avvicina. I due passano gli ultimi dieci giri in una danza che tiene incollati i tifosi agli schermi: la McLaren ci prova, Max si difende e non lascia alcuna possibilità. A tre giri dalla fine Norris ci riesce, ma Verstappen ci riprova in curva uno ed entrambi vanno larghi oltrepassando i track limits. E’ la Red Bull, però, ad essere davanti all’apex della curva: Max chiede a gran voce che gli venga restituita la posizione, Norris non ci sta e la direzione gara lo mette sotto investigazione, perché è lui ad aver tratto vantaggio andando fuori pista. Sono cinque i secondi di penalità per lui, e tanti sono i dubbi, vista la discrezionalità dei commissari nel penalizzare le altre vetture in pista. Max torna così in terza posizione, ma la sua gara non è stata facile, e nel retro podio ammette che la sua RB20, stavolta, non era abbastanza veloce.

Verstappen: “La regola è chiara: non puoi sorpassare oltre la linea bianca”

“Non è stata la nostra migliore gara, ma almeno abbiamo guadagnato punti importanti per il mondiale, significa molto per la squadra. Ho tentato di tutto, ma non avevamo quel passo mostrato nei giorni scorsi e sfortunatamente non sono riuscito a lottare con le Ferrari. Ci sono stati dei problemi col bilanciamento, era difficile girare e frenare e non potevo attaccare in curva a causa delle gomme – spiega il tre volte campione del mondo – la lotta con Lando è stata bella, mi sono divertito. Per me, quanto accaduto è molto chiaro, è già successo in passato tra curva 16. 17. Non puoi sorpassare fuori dalla linea bianca e ho perso un podio qui in passato, per aver sorpassato fuori dalla pista, è un peccato, ma sono le regole.

“Dobbiamo analizzare perché non siamo stati veloci come nella Sprint, ci aspettavamo di essere più competitivi. Comunque, questo weekend abbiamo fatto dei bei progressi, e in alcuni momenti mi sembrava di essere tornato davanti, vuol dire che stiamo andando nella giusta direzione. Non è ancora abbastanza, ma continueremo a lavorare e migliorare la vettura. Aver aumentato il distacco è la cosa più importante”.

