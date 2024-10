F1 | Red Bull, Horner: “Senza la bandiera gialla Verstappen sarebbe in pole position”

Austin – Christian Horner festeggia la prima vittoria del team da giugno, seppur si tratti di una Sprint Race. Un lasso di tempo incredibile se pensiamo che la Red Bull ha vinto quasi tutte le gare della scorsa stagione.

Max Verstappen sembra aver ritrovato la fiducia con la vettura ed è tornato ad essere il dominatore in pista: nella Sprint non ha preoccupazioni e gestisce, mentre in qualifica è la bandiera gialla a fermarlo, o altrimenti l’olandese avrebbe nuovamente conquistato la pole, che si aggiudica, invece, Lando Norris. Sabato diverso per Sergio Perez: nella Sprint termina ad un soffio dalla zona punti, mentre i track limits e la bandiera gialla lo lasciano senza un giro cronometrato in Q3. Scatterà dalla decima casella in griglia.

Horner: “Senza la bandiera gialla saremmo stati davanti”

“La Sprint ha risollevato il morale della squadra, è la prima vittoria sin da giugno. Max ha gestito magnificamente la gara e ha tentato di cavalcare l’onda in qualifica, oggi eravamo davvero veloci. Quello del primo tentativo del Q3 non è stato un giro perfetto, ma il secondo lo era e credo che, senza la bandiera gialla, saremmo stati davanti. Sono cose che succedono, siamo comunque in prima fila e speriamo di lottare per la vittoria. Checo ha faticato un po’, è andato largo in curva 9 con gomma usata e gli è stato cancellato il giro: aveva molta pressione per l’ultimo tentativo con gomma nuova, ma si è ritrovato ancora più indietro per la bandiera gialla. Quella di oggi è stata comunque una gran performance”.