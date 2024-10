F1 | Aston Martin, gara al di sotto delle aspettative per Alonso e Stroll

Austin – Gara non all’altezza delle aspettative per Fernando Alonso e Lance Stroll, entrambi fuori dalla zona punti.

Lo spagnolo era forse riuscito a tirar fuori il meglio della vettura in qualifica, conquistando la settima posizione, ma una volta in gara era evidente che la AMR24 non ne avesse per restare in zona punti. Fernando subisce sorpassi su sorpassi, fino a ritrovarsi in tredicesima posizione.

Alonso: “Difficile restare in top 10”

“E’ stata una gara difficile per noi, abbiamo perso posizioni rispetto a quella di partenza. Credo che forse abbiamo superato la posizione naturale della vettura in qualifica e sapevamo che sarebbe stato difficile restare in top 10. E’ stato un weekend complicato e abbiamo tanti dati da analizzare prima di tornare in Messico”.

Stroll: “La vettura non ci ha permesso di lottare”

Gara simile anche per Stroll: tredicesimo al via, il canadese perde diverse posizioni e si ritrova a lottare con diversi avversari nelle retrovie. Alla bandiera a scacchi è quindicesimo.

“Ci mancava il passo rispetto ai nostri avversari. La paranza è stata caotica, ho quasi perso la vettura in curva 10, ma non credo che il risultato avrebbe potuto essere diverso. La vettura non ci ha promesso di lottare. C’è ancora tanto lavoro da fare perché possiamo migliorare la vettura, lavoreremo sodo perché accada”.

