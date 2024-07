F1 | Red Bull, novità a Silverstone per contrastare l’assalto della McLaren

F1 Red Bull GP Silverstone – Red Bull presenterà un pacchetto di aggiornamenti alla RB20 nel prossimo Gran Premio di Silverstone, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Intervistato dalla testata oe24, Helmut Marko ha rilanciato la sfida nei confronti della McLaren, rivelando come la scuderia campione del mondo sia pronta a compiere un’ulteriore passo in avanti verso la conferma dei titoli Piloti e Costruttori, grazie anche alle novità tecniche in cantiere per le prossime prove in calendario. Soluzioni che sulla carta dovrebbero aiutare Max Verstappen a respingere gli attacchi di Lando Norris ed Oscar Piastri.

Marko conferma delle novità Red Bull a Silverstone

“In Austria sarebbe stato meglio vincere, anche se alla fine abbiamo ampliato il nostro vantaggio sia nella classifica del mondiale Piloti che in quella Costruttori. Ci rifaremo sicuramente a Silverstone, dove porteremo un pacchetto di aggiornamenti per la RB20. Il nostro obiettivo è il mondiale e il Gran Premio in Austria ci ha aiutato a raggiungere questo obiettivo. Poteva andare meglio, ma anche molto peggio”.