F1 | Red Bull a Silverstone con una livrea speciale [FOTO]

F1 Red Bull Silverstone – Livrea speciale per la Red Bull nel prossimo Gran Premio del Regno Unito, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Come la Williams, la compagine Campione del Mondo ha scelto di “varare” una colorazione inedita per uno dei GP più speciali in calendario, visto che la pista di Silverstone si trova a pochi chilometri dalla factory di Milton Keynes.

La grafica, basata su quella “originale” della squadra, prevede dei tocchi di rosso in stile flow-vitz lungo tutto il cofano motore e le pance. Una scelta particolare che ha reso la carrozzeria più dinamica e “divertente”, come ha dichiarato l’ideatore Chalaj Suvanish, vincitore di un Contest lanciato dalla stessa scuderia ormai diversi mesi fa.

Silverstone, ricordiamo, non sarà l’unico appuntamento dove la la squadra anglo-austriaca scenderà in pista con una libra inedita: Max Verstappen e Sergio Perez avranno tra le mani una RB20 “modificata” anche nella tappa di Singapore e in quella di Austin, negli Stati Uniti.

Red Bull RB20, un’estratto del comunicato stampa ufficiale

“Le auto di Max e Checo sono state ridisegnate per il GP di Gran Bretagna da un membro di The Paddock, come parte della campagna Forever Rebl del Team, che celebra i 20 anni della Red Bull in Formula 1. Grazie alla collaborazione con Oracle, il Team ha creato un configuratore REBL CUSTMS semplice ma all’avanguardia, progettato per garantire che tutti, ovunque, possano avere a disposizione una tela per liberare la propria creatività“.