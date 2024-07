Formula 1 | Newey, cautela sul futuro: “Prenderò una decisione entro l’autunno”

Formula 1 Newey – Dopo il ping pong di notizie della settimana scorsa, stavolta riferite ad un’ipotetica visita all’interno della factory dell’Aston Martin, Adrian Newey è tornato a parlare del proprio futuro in Formula 1, precisando come ad oggi non sia previsto alcun annuncio prima dello scoccare dell’autunno.

Attualmente in fase di gardening dal reparto F1 della Casa di Milton Keynes (Newey non ricopre più alcun ruolo nel gruppo di lavoro che si occupa della RB20 dallo scorso 1 maggio), l’inglese si sta focalizzando sullo sviluppo della RB17, hypercar della Red Bull che debutterà entro la fine di quest’anno.

Parallelamente, l’ex Ingegnere della scuderia anglo-austriaca si sta concedendo del tempo libero per se stesso e la famiglia. Un’occasione utile per recuperare le energie, fisiche e mentali, prima di gettarsi a capofitto su una nuova avventura che potrebbe coinvolgere la Ferrari oppure alcune delle scuderie con base in Inghilterra, tra cui Aston Martin – appunto – Mercedes, McLaren e Williams.

Newey, una decisione sul futuro entro l’autunno

“L’obiettivo è quello di prendere una decisione entro l’autunno o l’inverno. Al momento sto continuando a lavorare sulla RB17, oltre ovviamente a qualche giornata di completo relax. Mi sto prendendo un pò di tempo libero con la mia famiglia. Ad esempio, la settimana scorsa, ci siamo presi sette giorni di totale libertà per una gita lungo la costa meridionale della Gran Bretagna. Il tutto con la nostra vecchia Aston Martin DV6. E’ stato molto divertente”.