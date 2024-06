Formula 1 | Ferrari alla ricerca del grip perduto a Montreal

La qualifica del Gran Premio del Canada ha avuto un esito al di sotto delle aspettative per la Ferrari. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz sono infatti rimasti esclusi in Q2 con, rispettivamente, l’undicesimo e il dodicesimo tempo. A pesare la generale mancanza di grip patita da entrambe le SF-24. I valori sono stati serratissimi fin dal Q1 con Charles e Carlos che hanno lamentato fin da subito la scarsa aderenza e la difficoltà di mettere le gomme nella giusta temperatura. I piloti hanno provato più di un giro lanciato con il primo treno di gomme soft ma si è capito che sarebbe stato necessario montare un nuovo set della stessa mescola. Con pneumatici nuovi a Leclerc e Sainz è poi bastato un solo tentativo per mettersi al sicuro.

A inizio Q2, considerato che c’era il rischio che arrivasse la pioggia, su entrambe le SF-24 sono state montate altre soft nuove con le quali Charles e Carlos hanno ottenuto prestazioni che non garantivano l’accesso al Q3. La squadra ha quindi deciso di rimontare i treni usati per un solo giro in Q1, che a quel punto erano le gomme migliori disponibili. Con quei set in effetti i due Carletti si sono migliorati ma i loro tempi, rispettivamente 1:12.691 e 1:12.728, sono risultati i primi esclusi sia pur per una manciata di millesimi.

La gara si presenta ovviamente in salita ma sorpassare non è impossibile, come si è visto anche lo scorso anno. Questa sera si analizzeranno tutti i possibili scenari per provare a ritrovare il grip che nelle prove libere del venerdì sembrava esserci e mettere a punto le migliori strategie per cercare di rimontare quante più posizioni possibile. Il potenziale di monoposto e piloti è superiore al risultato della qualifica e ci sono le condizioni per portare a casa comunque un buon bottino di punti nei 70 giri del Gran Premio che scatterà alle 14 locali (20 CEST).