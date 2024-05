Formula 1 | Perez, un week-end da dimenticare ad Imola [VIDEO]

Formula 1 GP Imola Perez – Fine settimana da dimenticare per Sergio Perez sul tracciato di Imola, teatro dell’ultimo Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy.

Il messicano, autore di un’uscita sulla ghiaia alla Rivazza mentre provava a risalire la classifica dopo la pessima qualifica del sabato chiusa in 11° posizione, non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la vettura, aspetto che l’ha portato a chiudere questo fine settimana in ottava posizione, anche alle spalle delle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Un week-end negativo, probabilmente il primo di questa stagione, che dovrà spingerlo a cercare delle risposte già nel prossimo appuntamento in programma tra sette giorni a Monaco. In ballo, ricordiamo, non c’è solo la seconda posizione nel mondiale Piloti, attualmente in mano a Charles Leclerc (sorpasso, tra l’altro, compiuto proprio ad Imola), ma anche il contratto con la scuderia anglo-austriaca per il 2025.