GP Imola | Verstappen trionfa, ma Norris è vicino: “Sono estremamente contento”

Imola – Tutti i problemi delle prove libere sono solo un lontano ricordo: è tempo di nuovi trionfi. Max Verstappen vince il Gran Premio dell’Emilia Romagna, è la sua cinquantottesima vittoria. L’olandese mantiene la pole alla partenza, e nulla possono le McLaren, tantomeno le Ferrari, che però restano in vista. Il muretto Red Bull comincia a tremare, però, al ventiquattresimo giro, quando arriva la bandiera bianco e nera per l’olandese: già per tre volte la sua RB20 ha oltrepassato i limiti della pista, la successiva comporta una penalità. Max non ci pensa: rientra ai box, monta la mescola hard e in cinque giri riprende la leadership. Sul finale Norris si avvicina e sembrava che il britannico potesse mettere in discussione il dominio olandese. Nonostante la batteria scarica e un gap davvero esiguo – solo sette decimi – nulla si mette tra Verstappen e la vittoria: Un solo giro in più e Verstappen avrebbe invece subito una pesante sconfitta. Max vince ancora.

Verstappen: “Possiamo essere incredibilmente felici per come è andato il weekend”

“Per tutta la gara ho dovuto spingere al massimo per cercare di creare un vantaggio all’inizio. Eravamo piuttosto forti sulle medie, mentre con le hard è stato difficile gestire la situazione, sopratutto negli ultimi dieci giri: non avevo più aderenza e scivolavo tantissimo. Ho visto Lando che si avvicinava e ho spinto al massimo, ma è difficile quando le gomme non funzionano – ha raccontato Max a fine gara – non potevo permettermi troppi errori, ma siamo riusciti a vincere e sono estremamente contento. Abbiamo modificato tanto la vettura, non avevamo tante informazioni alla vigilia della gara e forse è per questo che abbiamo faticato tanto con le hard, però possiamo essere incredibilmente felici per come è andato il weekend”.