F1 | McLaren pronta ad impensierire la Red Bull per il vertice: l’analisi dell’Ing. Mazzola [VIDEO]

F1 McLaren GP Imola – Presente a Race Anatomy, l’Ing. Luigi Mazzola ha espresso il proprio punto di vista sulla sfida che è emersa in Emilia Romagna tra Red Bull e McLaren, sottolineando come quest’ultima, in virtù dell’ultimo pacchetto evolutivo presentato a Miami, abbia recuperato gran parte del gap che la separava dal vertice della classifica.

Una condizione importante che, unita al talento dei piloti e alla “forza” del gruppo capitanato da Andrea Stella, può regalare agli appassionati una sfida di vertice inizialmente inattesa. Lando Norris, ricordiamo, ha chiuso la corsa di Imola al secondo posto, lontano appena otto decimi dalla leadership di Max Verstappen (al “Santerno” si è registrato un vero e proprio arrivo in volata), mentre Oscar Piastri si è dovuto accontentare del quarto posto. Appuntamento tra sette giorni a Monte Carlo per il prossimo Gran Premio di Monaco.