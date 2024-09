F1 | Red Bull, Horner ammette: “Siamo preoccupati e confusi”

Monza – E’ un weekend difficile per Christian Horner e la Red Bull. Max Verstappen e Sergio Perez mettono tra loro solo quaranta millesimi in qualifica, ma lo fanno conquistando la quarta fila, a sei decimi dal pole man Lando Norris. In più, i primi sei – McLaren, Mercedes e Ferrari – sono tutti racchiusi in 0.140s, mettendo un abisso tra loro e quella vettura che dominava la Formula 1 fino a pochi weekend fa. E’ una RB20 sbilanciata e sconnessa, incomprensibile per la squadra stessa, che non riesce a risolvere i problemi che hanno condannato i due tori ad una rimonta dalla settima e ottava casella in griglia.

Horner: “La macchina è sbilanciata, appena risolviamo un problema ne sbuca un altro”

“Le performance di oggi sono state davvero strane, abbiamo fatto un giro da 19.6s in Q2 con gomma usata, mentre in Q3 non siamo riusciti ad andare sotto i 20s con gomma nuova. C’è qualcosa che non va e che ci sta danneggiando e dobbiamo scorie in fetta cos’è. Checo ha fatto un errore nel suo secondo tentativo in Q3, per cui è riuscito a dare a Max un po’ di scia, ma non ha fatto chissà quale differenza. La macchina è sbilanciata, appena risolviamo un problema ne sbuca un altro, risolvi i problemi davanti e ne sbuca uno al posteriore e viceversa. La squadra è preoccupata, ma sopratutto confusa. Lavoreremo sodo per capire cosa sta succedendo, ma ci aspettiamo una gara difficile”.

