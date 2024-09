F1 | Aston Martin, Stroll: “Avevamo il potenziale per il Q2”

Monza – Qualifica complicata per Lance Stroll e l’Aston Martin a Monza. Il pilota canadese resta escluso in Q1 e dovrà ricostruire il suo weekend dalla diciassettesima casella in griglia. La AMR24 non si è dimostrata così competitiva sul circuito brianzolo – lo confermano le performance di Fernando Alonso – e in più Lance si trova costretto a rallentare nel suo ultimo tentativo a causa della bandiera gialla causata da Kevin Magnussen.

Stroll: “Con la bandiera gialla e ho dovuto rallentare”

“Credo che avessimo il potenziale per entrare in Q2 oggi, è frustrante essere eliminati per così poco. Ero in vantaggio di due decimi nel mio ultimo tentativo, però poi c’è stata la bandiera gialla e ho dovuto rallentare. E’ stato un weekend complicato finora e non siamo riusciti a trovare il passo, vedremo come andrà in gara. Siamo tutti molto vicini, ci servirà un po’ di fortuna”.