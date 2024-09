Mercedes | Hamilton: “Le qualifiche sono un mio punto debole”

E’ un Lewis Hamilton delusissimo quello che si è presentato in mixed zone al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Italia. Il sette volte campione del mondo non è riuscito a fare meglio della sesta posizione, e domani partirà quindi dalla terza fila nella gara di Monza. Il britannico in forza alla Mercedes se la prende esclusivamente con se stesso, dichiarando anche di come le qualifiche, da sempre una forza per lui, siano al momento un punto debole. Parole inaspettate per chi ha conquistato in carriera 104 partenze dalla pole position.

“Sono davvero deluso dal risultato di oggi – ammette Hamilton. Credo che avremmo potuto ottenere la prima fila, forse addirittura la pole position. Purtroppo non sono riuscito a fare il mio lavoro come avrei dovuto. Ho perso un decimo e mezzo nelle prime due curve, e un altro all’ultima. Non posso dare la colpa a nessun altro se non a me stesso. Le qualifiche sono state un mio punto debole di recente, ma continuerò a lavorarci per migliorare. Abbiamo comunque una buona macchina in configurazione gara, e questo dovrebbe darci fiducia per domani. Il team ha fatto un lavoro straordinario per portare la W15 in una condizione molto migliore rispetto a quella di Zandvoort. La vettura oggi si è comportata decisamente meglio”.