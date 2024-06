F1 | Red Bull e una stagione che sta esaltando le qualità di Verstappen [VIDEO]

F1 Verstappen GP Canada – Dopo il passo falso di Monte Carlo, Max Verstappen si è ripreso con gli interessi la vittoria nell’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

In una domenica non semplice per la Red Bull, dove la RB20 si è rivelata una vettura allineata a quelle di McLaren e Mercedes, l’olandese è riuscito a fare la differenza al volante, rivelandosi un pilota completo, veloce e capace di imprimere un boost non indifferente alle potenzialità del pacchetto squadra-vettura. Un’esaltazione di un talento spesso e volentieri messo in ombra dalla forza della monoposto.

Una prestazione maiuscola, evidenziata da Roberto Chincero a Sky, che ha ribadito come il Campione del Mondo in carica giocherà il ruolo di favorito anche per il prosieguo di questa annata, nonostante la crescita messa a referto in fase alterne da McLaren, Ferrari e Mercedes. Prossimo appuntamento tra una settimana a Barcellona per il Gran Premio di Spagna.