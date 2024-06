F1 | Haas vince l’azzardo della full-wet, ma in Canada chiude a ridosso della top dieci

F1 Haas GP Canada – Soddisfazione a metà per la Haas al termine dell’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. La compagine statunitense, ad inizio gara, ha scelto di puntare sulla gomma full-wet, ritrovandosi in una condizione di vantaggio rispetto a tutti i concorrenti.

Una mossa azzeccata che ha permesso a Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg di recuperare diverse posizioni dopo lo start della gara. Successivamente, però, la squadra ha commesso diverse sbavature, soprattutto con i pit stop, che hanno portato i piloti a concludere la domenica di gara a Montreal in P11 e P12. Un finale amaro che Ayao Komatsu, Team Principal del sodalizio capitanato da Gene Haas, intende riscattare già dal prossimo round di Barcellona.

Haas, il commento di Komatsu sul GP Canada

“Purtroppo è stata una giornata piuttosto frustrante. Abbiamo messo le full-wet ad inizio gara e si è rivelata una scelta corretta, ma poi un problema al pit stop – quando siamo passati alle intermedie – ha rovinato tutto il nostro guadagnato. E’ stato un peccato. Sia Kevin che Nico hanno fatto un ottimo lavoro, guadagnando diverse posizioni e recuperando parecchio tempo sul gruppo di vertice della gara. Successivamente con Kevin siamo passati forse troppo presto alle slick, mentre il tempismo con Nico è stato perfetto. Purtroppo è frustrante perchè dimostriamo passo e potenziale, ma non riusciamo a mettere insieme il tutto. Dobbiamo organizzarci nuovamente e ripartire già da Barcellona. Montreal non è andata bene dal punto di vista operativo e dobbiamo migliorare come squadra”.