F1 | Pagelle GP Las Vegas

Max Verstappen 8 Si erge a condottiero dei appassionati più puristi, attaccando il modello commerciale e tutto votato allo show di Liberty Media e il GP patinato di Las Vegas. Poi corre con la tuta che ricorda il vestito di Elvis e canta “Viva Las Vegas” in radio. Complimenti per la coerenza. Ah vince l’ennesimo GP della stagione, ma stavolta trova qualcuno che glielo fa sudare.

Charles Leclerc 10 Funambolo, fantasista, fuoriclasse. E’ il mattatore della serata tra i casinò del Nevada, si inventa di tutto con la SF23 e può vantarsi di aver fatto una vera e propria magia all’ultimo giro su Perez. La pole, poi, è il solito capolavoro. Merita una vettura vincente.

Sergio Perez 7 A podio con l’aria di quello che non ci ha capito molto di quanto accaduto. Buona gara nel complesso, ma si fa fulminare da Leclerc. Spaesato.

Esteban Ocon 8 Prova maiuscola del francese, che risale la china a suon di ritmo e sorpassi, forse la sua gara migliore quest’anno.

Lance Stroll 8,5 Sceglie di partire con le gomme più dure e la scelta si rivela lungimirante. Lui si esalta in questo tipo di circuiti cittadini, soprattutto in gare con safety car, condizioni in cui riesce a dare il meglio di se; non è un caso che il gran quinto posto finale rilanci l’Aston Martin nel Costruttori. Sembra essersi del tutto lasciato dietro il periodo difficile vissuto.

Carlos Sainz 7,5 Gara solida e intelligente, di passo e sostanza, otto punti utilissimi da prendere e portare a casa.

Lewis Hamilton 6 C’era anche lui? Anonimo.

George Russell 5 In questo 2023 o è più lento del team mate o sbaglia. Rovina per l’ennesima volta una buona gara frenando (e franando) su Verstappen in un maldestro tentativo di sorpasso. Male.

Fernando Alonso 5 Si dimentica di frenare alla prima curva e il testacoda non da lui gli pregiudica qualsiasi possibilità di fare un bel risultato.

Oscar Piastri 6,5 Punticino in rimonta dopo il caos iniziale e punticino per il giro veloce. Resta freddo. Maturità.

Toto Wolff 2 “No Mickey no” e giù di pianti perché convinto di aver subito una grande ingiustizia ad Abu Dhabi nel 2021, ma prontissimo a negare una sacrosanta deroga per motivi di giustizia se un tuo rivale si becca un tombino sotto al sedere a trecento orari. E poi quella difesa a spada tratta dell’indifendibile, nemmeno il tombino fosse suo figlio. Male, male, davvero.

Il circuito Las Vegas Strip 4 Come i quattro nodi autostradali intervallati da due chicane. Pista meravigliosa per alcuni, orribile per quelli che godono ancora di buona salute mentale.

La gara di Las Vegas 7 La gara è stata vivace, grazie all’estro di un pilota come Leclerc e all’intervento della safety car. Non certo per la bellezza della pista, su.

5/5 - (1 vote)