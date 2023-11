F1 | Red Bull, Marko promuove la gara di Perez a Las Vegas

L’appuntamento di Las Vegas ha permesso alla Red Bull di centrare, per la prima volta nella propria storia, la doppietta iridata nel Mondiale piloti. I punti conquistati da Sergio Perez, che ha concluso la corsa nel Nevada al terzo posto venendo beffato all’ultima curva dalla Ferrari di Charles Leclerc, sono stati necessari per chiudere la pratica nella classifica generale viste anche le difficoltà di Lewis Hamilton che non è andato oltre la settima posizione.

Helmut Marko, discutendo della prestazione di Checo, ne ha sottolineato l’ottima prova che lo ha portato a rimontare fino al podio dopo un inizio di gara da dimenticare nel quale ero sprofondato nelle retrovie a causa di un contatto a curva 1.

“Checo era ultimo dopo il primo giro e ha guidato in modo sensazionale – ha dichiarato Marko a Servus TV – Ciò che volevamo era la doppietta, ed era davvero l’unica cosa che mancava alla nostra stagione perfetta”.

Marko poi, focalizzando l’attenzione sulle vittorie di Max Verstappen che con quella di ieri sono salite a quota diciotto in stagione (53 in carriera, eguagliato Sebastian Vettel), ha detto: “Ha una buona media, Max potrebbe concludere con 19 vittorie su 22 gare ad Abu Dhabi. Non mi aspetto che qualcosa del genere accada di nuovo presto”.