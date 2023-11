F1 | Alonso: Las Vegas buon evento, ma servirebbe trovare equilibrio con le gare tradizionali

Fernando Alonso ha puntato il dito contro il tracciato di Las Vegas. Per lo spagnolo infatti la pista del Nevada, che si snoda lungo la celebre e blasonata Strip, nasconde non poche insidie a causa delle difficoltà con le quali si sono scontrati i piloti: tra le quali figurava anche la mancanza di grip. Il due volte campione del mondo, che nel complesso ha però promosso l’organizzazione dell’evento, ha sottolineato come ci debbano essere dei miglioramenti nelle future edizioni.

Il Gran Premio di Las Vegas di Alonso è stata condizionato dal testacoda ad inizio gara: un inconveniente che lo ha costretto alla rimonta dal fondo e, approfittando anche dei due regimi di Safety car, ha risalito la classifica alla guida della sua Aston Martin AMR23 numero 14 fino alla nona posizione.

“Dobbiamo trovare un equilibrio – ha dichiarato Alonso, discutendo con i media spagnoli – Perché non è molto divertente guidare su questo tipo di circuito. A 360 km/h, niente grip, niente visibilità, tutti sobbalzi. Terribile. So che lo spettacolo dall’esterno sembra bello, ma queste auto non sono fatte per affrontare le curve a 80 km/h. Sono progettate per Barcellona, ​​Silverstone, per massimizzare il potenziale di una vettura di Formula 1. Quindi dobbiamo trovare un equilibrio nel calendario con le gare tradizionali”.

Alonso, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “La gara è stata ben organizzata. Forse il programma si è svolto troppo tardi per i meccanici, per la stampa, per i piloti. Ma penso che il secondo anno andrà molto meglio. Questo è quello che è successo in Miami: ci sono cose da migliorare qui, ma penso che in generale sia stato un buon evento”.