F1 | Norris: “Nessuno vorrebbe essere il compagno di squadra di Verstappen”

Lando Norris ha recentemente rinnovato un contratto pluriennale con McLaren, estendendo il precedente accordo che durava fino al 2025. In questo modo ha messo a tacere le indiscrezioni su un possibile passaggio alla Red Bull, al posto di Sergio Perez. Intervistato da Sky Sports, il pilota britannico ha spiegato perché i piloti potrebbero non voler andare nella scuderia austriaca, sottolineando che giocherebbero in secondo piano rispetto al miglior pilota del mondo.

“Max Verstappen è il miglior pilota nella storia della Formula Uno? Assolutamente sì, penso che lo abbia dimostrato abbastanza bene. È in una squadra in cui si trova molto bene. Tutto si costruisce intorno a lui. Per chiunque, anche per il Max di qualche anno fa, scontrarsi con il Max di oggi, è estremamente difficile. Non credo che sia una questione di paura perché non credo che avrò mai paura di andare contro qualcuno. Anche se fai parte di una squadra, sei in grado di sfidare subito qualcuno? Ti senti a tuo agio nel farlo? Penso che sia un no per qualsiasi pilota. Ci vuole tempo per adattarsi e ci vuole tempo per mettere le cose a posto. Se vuoi andare contro il miglior pilota del mondo, non è la cosa migliore da fare. Non è una mossa intelligente da fare. Ma mi piacerebbe correre contro Max, mi sono goduto alcune delle battaglie che abbiamo avuto. Non vedo l’ora di affrontare le lotte che avremo quest’anno”.