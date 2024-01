Dopo Leclerc, che ieri ha rinnovato con la Ferrari, anche Lando Norris ha prolungato il suo contratto, ovviamente con la McLaren. Così come per il monegasco, anche in questo caso si tratta di un accordo a lungo termine, mentre quello attuale era in scadenza nel 2025. Lo scorso anno il britannico ha sicuramente disputato la miglior stagione in Formula 1, chiudendo in sesta posizione nel mondiale piloti con 205 punti conquistati e ben sette podi all’attivo. Da lodare il secondo posto di Silverstone, il primo per un alfiere della McLaren dal 2010 nella gara di casa. La squadra di Woking, si legge nella nota ha una lunga esperienza per quanto concerne lo sviluppo di giovani talenti, e un’ulteriore dimostrazione arriva dal rinnovo di Piastri dello scorso anno fino al 2026.

Gli importanti investimenti di capitale nelle infrastrutture, come una nuova galleria del vento e un simulatore di nuova generazione al McLaren Technology Center, nonché l’apertura della struttura McLaren Racing Composites, rappresentano l’obiettivo del team di competere in testa alla graduatoria. Inoltre, il reclutamento di persone accresce il talento esistente all’interno del team, ponendo le basi per un successo a lungo termine attraverso la competitività delle vetture ad alte prestazioni e le operazioni di squadra. Avendo trascorso tutta la sua carriera in Formula 1 con la McLaren, l’impegno e l’esperienza di Lando giocheranno un ruolo fondamentale per le ambizioni future del team, cercando di tenere il ritmo della seconda parte della seconda stagione, ponendo una solida base per il 2024.