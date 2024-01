F1 | Nessun dominio Red Bull nel 2024, parola di Chris Horner

Nel 2024 non vedremo un dominio in salsa Red Bull come accaduto nello scorso campionato. Ne è convinto Chris Horner, con il team principal della squadra anglo-austriaca che ha ammesso come la supremazia mostrata in pista nel 2023 non verrà riproposta in quanto le dirette avversarie di Milton Keynes riusciranno ad avvicinarsi alle prestazioni della vettura campione del mondo in carica.

Il 2023 è stato un anno magico per la Red Bull che ha visto la RB19 dominare in lungo e in largo la scena del Circus, come dimostrano le ventuno vittorie (delle quali diciannove hanno portato la firma di Max Verstappen) in ventidue appuntamenti. L’unica battuta a vuoto è stata rappresentata da Singapore, dove a salire sul gradino più alto del podio è stata la Ferrari con Carlos Sainz.

“Non credo che ripeteremo il dominio mostrato dalla RB19 – ha dichiarato Horner a Formula1.com – Con regolamenti stabili mi aspetto che perderemo del gap, perché penso che siamo arrivati ​​al vertice della curva più velocemente di altri. Il campo convergerà. Per noi è difficile sapere chi sarà. Sarà la McLaren? Sarà Ferrari? Sarà Mercedes? Ci sarà movimento alle nostre spalle”.

Horner ha poi aggiunto: “C’è sempre un reset quando si passa all’anno successivo. Sono convinto che vedremo molte più vetture che assomiglieranno alla filosofia RB19. La RB20 sarà un’evoluzione, non una rivoluzione. Penso che tutte le aree siano state rivisitate in macchina e non possiamo permetterci di compiacerci”.