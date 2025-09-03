Formula 1 | GP Monza 2025: la Fanzone apre con Vasseur e Antonelli

Domani, giovedì 4 settembre, si apre ufficialmente il fine settimana del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 con l’inaugurazione della Fanzone. L’area sarà accessibile gratuitamente a partire dalle ore 13.30, con ingresso dal Gate G di viale Mirabello, e offrirà intrattenimento, incontri con i piloti e attività dedicate al pubblico.

Gli appassionati potranno cimentarsi nei simulatori di guida, provare il cambio gomme, ascoltare musica dal vivo e incontrare i protagonisti del mondiale. Il primo appuntamento sul palco è previsto alle 14.05 con Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Più tardi, alle 16.30, sarà la volta di Kimi Antonelli, protagonista di un’intervista e di una sessione autografi nello stand a lui dedicato.

Nell’area riservata al giovane pilota bolognese saranno esposte alcune delle vetture più significative della sua carriera: il kart con cui vinse il FIA Karting European Championship nel 2021, la Mercedes AMG GT3 EVO utilizzata nella tappa inaugurale del Campionato Italiano Gran Turismo 2023 a Misano e la Tatuus T-318 con cui nello stesso anno conquistò la Formula Regional. Accanto alle vetture saranno visibili anche casco, tuta e accessori delle varie fasi del suo percorso fino all’attuale debutto in Formula 1 con la Mercedes AMG Petronas.

Antonelli tornerà poi sul palco sabato 6 settembre alle 11 per il “Drivers’ Engagement”, un momento di confronto con il pubblico prima di essere affiancato dal compagno di squadra George Russell.

Il programma degli incontri con i piloti

La Fanzone ospiterà diversi appuntamenti con i protagonisti del mondiale. Venerdì mattina (11.50) saliranno sul palco i due piloti McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, attualmente in lotta per il titolo. Sabato sarà il turno di Max Verstappen, che incontrerà i tifosi alle 10.15, seguito alle 10.50 da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, portacolori della Ferrari.

Oltre agli incontri con i piloti, il palco della Fanzone ospiterà vari DJ set e, sabato sera dalle 18, un concerto con Benny Benassi. L’area sarà aperta al pubblico fino a domenica, con orari dalle 9 alle 19. L’ingresso, dopo la giornata inaugurale, sarà consentito ai possessori del biglietto valido per la giornata stessa. All’interno dell’Autodromo saranno disponibili anche colonnine USB per la ricarica degli smartphone, messe a disposizione da Energy by Oscar, a supporto dei tanti tifosi attesi per il weekend.