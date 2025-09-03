Ferrari | Drive to Monza in Live Streaming [VIDEO]

Drive to Monza by Peroni – Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con Palazzo Reale a Milano per l’attesissimo evento di Peroni che anticipa il Gran Premio di Monza, “Drive to Monza”, dove i protagonisti saranno i piloti della Scuderia Ferrari: Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Dopo il weekend difficile in Olanda, i piloti del Cavallino che sfoggeranno una livrea dedicata a Niki Lauda, hanno bisogno di tutto il supporto dei tifosi per affrontare al meglio la tappa di casa.

Potrete seguire l’evento in live streaming su questa pagina, a partire dalle 19:30: