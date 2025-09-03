Formula 1In Evidenza

Ferrari | Drive to Monza in Live Streaming [VIDEO]

Segui con Motorionline l'evento dalle 19:30

di Jessica Cortellazzi3 Settembre, 2025
Ferrari | Drive to Monza in Live Streaming [VIDEO]

Drive to Monza by Peroni – Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con Palazzo Reale a Milano per l’attesissimo evento di Peroni che anticipa il Gran Premio di Monza, “Drive to Monza”, dove i protagonisti saranno i piloti della Scuderia Ferrari: Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Dopo il weekend difficile in Olanda, i piloti del Cavallino che sfoggeranno una livrea dedicata a Niki Lauda, hanno bisogno di tutto il supporto dei tifosi per affrontare al meglio la tappa di casa.

Potrete seguire l’evento in live streaming su questa pagina, a partire dalle 19:30:

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In Evidenza

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Italia

Venerdi 5 settembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 6 settembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 7 settembre

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
5.793 Km | 53 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica180https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica562https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica233https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica57https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica361https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica312https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica188https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica2https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica223